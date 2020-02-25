Talat Sait Halman Çeviri Ödülü sahiplerine verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında hayatını kaybeden Talat Sait Halman anısına başlatılan Çeviri Ödülü dün akşam düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Fotoğraf: Ergun Baydı

20 bin TL değerindeki ödül, Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri ‘Pusula‘ ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri ‘Kızıl Kahkaha’ ile Kamil Kayhan Yükseler’e verildi.

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Doğan Hızlan başkanlığındaki seçici kurul yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ve yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.