Takvim’in ‘vergi kaçırmak’la suçladığı Cem Yılmaz: Ahlaksız ve çaresiz insanlar

‘Havuz medyası’ diye bilinen grupta yer alan Takvim gazetesi, komedyen Cem Yılmaz’ın ‘Samatya’ adlı yatına ABD bayrağı asarak vergi kaçırdığını öne sürdü.

‘Havasını attı ama uyanıklık yaptı’

Takvim’in ‘Vergi ödemicem!’ başlığıyla birinci sayfadan duyurduğu haberinde şu ifadeler yer aldı: “Cem Yılmaz, Bodrum’da 9 milyon TL’lik yatıyla havasını attı ama iş vergi ödemeye gelince uyanıklık yaptı. Şovmenin sevgilisiyle tatil yaptığı ‘Samatya’ isimli yatında ABD bayrağı dalgalanıyordu.”

Reklam

Gazete ayrıca, Yılmaz’ın memesini ‘bantladığı’ fotoğrafın altına “Şovmen Cem Yılmaz, aşırı kilolarıyla dikkat çekti” diye yazdı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Takvim’in iddiasını yalanlayan Yılmaz ise, teknesinin dokuz yıldır Türk bayraklı ve İstanbul limanına kayıtlı olduğunu savundu.

‘Ahlaksız ve çaresiz insanlar’

“İftirada bugün! Teknem Amerikan bayraklıymış ve vergi kaçırıyormuşum!” diyen Yılmaz şöyle devam etti: “Etrafta teknelerin % 80 den fazlası amerikan bayraklı olmasına rağmen benim teknem 9 yıldır Türk bayraklı ve İstanbul limanına kayıtlı! Vergi kaçırma konusuna gelince ! Buna ancak gülerim. Ahlaksız ve çaresiz insanların nelerle uğraştığını hepiniz görün istedim! Demek bu habere göre bütün amerikan bayraklı teknelerin sahibi ‘uyanık ve vergi kaçakçısı’. İyi demek ki ben bunlardan değilim. Bilin bunları.”

Sabah yazarı da ‘FETÖ’cü ilan etmişti

Takvim’le aynı grupta yer alan Sabah gazetesinin yazarlarından Ersin Ramoğlu da önceki günkü yazısında Cem Yılmaz’ı ‘isim benzerliği’ üzerinden ‘FETÖ’ bağlantılı ilan etmişti.

Sabah yazarının kurduğu ‘FETÖ’ bağlantısının ‘isim benzerliğinden ibaret olduğu’ ortaya çıkmış, Sabah yazarı bugünkü köşesinde Yılmaz’dan özür dilemişti.