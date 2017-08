Takvim’in ‘kaptan’ı ‘iyi uçuşlar diler’: Barcelona ‘Neymar’ı vermeyin’ sözünü dinlemediği için cezalandırıldı

İktidara yakın Takvim gazetesinin genel yayın yönetmeni Ergün Diler, Barcelona’da 14 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD saldırısını, Barcelona’nın Brezilyalı futbolcusu Neymar’ın Paris Saint Germain’e (PSG) transferine bağladı.

Katar’ın ‘Neymar’ hamlesi

‘Neymar mesajı’ başlıklı yazısında komşu Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’ın PSG’nin sahibi olduğunu belirten Diler şöyle devam etti: “Dünyanın en önemli moda markalarından Valentino’nun tamamı, Versace’nin ise en önemli iki ortağından biri yine Katar. İtalya’daki birçok banka hisseleri de Katar’ın. Aynı şekilde Brezilya, İspanya ve Portekiz’de de finans kurumlarında Katar imzasını görüyoruz. Portekiz’in 10 büyük şirketinin 4’ü de Katar’ın… Katar dünyanın her yerinde olan bir güç. İPEK YOLU’nun can damarlarından biri. DOHA paranın yeni merkezi olacak. Bu nedenle KATAR gidebildiği her yere giden inanılmaz bir ülke… İşte bu akıl ABD’nin haziran başında koyduğu AMBARGODAN sonra bir hamle kararı aldı. 550 milyon dolara varan maliyetle BARCELONA’nın yıldız futbolcusu NEYMAR’ı renklerine kattı. Neymar’ı alıp geldiği yer PARİS’ti!”

‘CIA, La Liga’yı tehdit etti’

Katar, Neymar transferi için ısrar ederken CIA’in La Liga’yı ‘Sakın bu transfere izin vermeyin!’ diye tehdit ettiğini öne süren Takvim’in yayın yönetmeni şunları yazdı: “Hatta paralar bu nedenle bavullarla gitti… Sonuçta KATAR Neymar’ı alarak kendisini yıkmak isteyen ABD’ye Paris’ten cevap verdi: ‘BİZ BURADAYIZ. YIKILMADIK. YÜRÜYECEĞİZ…’ Muhatap Washington’du! Onlar da mesajı aldı… Zaten silah kullanacakları SIR değildi. Günlerdir yazıyorum… Yeni periyodu BARCELONA’dan başlattılar… Saldırı BRÜKSEL’den gelen GLADYO askerleri tarafından gerçekleştirildi. Siz bakmayın uçuşan kimliklere!”

‘Barcelona ‘Neymar’ı vermeyin’ sözünü dinlemediği için cezalandırıldı’

“Barcelona’daki saldırının merkezinde KATAR , Fransa ve İngiltere vardı. Çin de elbette… Hatta Türkiye…” diyen Diler’e göre ‘terör’ Fransa ve İngiltere’nin de ‘kapısını çalacak’: “Yeni DENGE’yi silah üzerine kurmaya çalışan Amerika şiddetten vazgeçmeyecek. Sonuca böyle gideceğini düşünüyor. Çok ama çok zor. Fakat yollarından dönmeyecekler… Katar’ın ve arkadaki İngiltere-Çin ittifakının kendilerini yenemeyeceğini göstermek istiyorlar. Bunu da masum insanları öldürerek ve kitleleri korkutarak başarmak niyetindeler. Saldırılar çok daha fazla artacak. Çok can yakacaklar… Barcelona ‘NEYMAR’I VERMEYİN!’ sözünü dinlemediği için cezalandırdı. Paris ve Londra’yı da izleyeceğiz gibi…”