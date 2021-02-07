Takvim’den ‘alışveriş önerileri’: Tok karnına gidin, çocuk götürmeyin, ürünlere dokunmayın

İktidara yakın Takvim gazetesini market alışverişiyle ilgili haberi sosyal medyada tepki çekti.
Türkiye’de gıda enflasyonunun dizginlenememesi nedeniyle alım gücü gün geçtikçe azalıyor. Covid-19 pandemisi çok sayıda kişinin gelirini etkilerken, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyatların yükseldiği de dikkat çekiyor.
Gazetenin bugünkü sayısında yer alan manşet haberde, ‘satışı artırmak isteyen marketlerin türlü türlü psikolojik tuzaklar’ kurduğu belirtilerek vatandaşlar buna karşı ‘uyarıldı.’
Gazetenin önerileri şöyle oldu:
* Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. çocuklar olmasın.
* Büyük araba doldurmaya teşvik eder. Sepetten şaşmayın.
* Sebze, meyve, süt, et alın. Abur cuburdan kaçının.
* Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.
* Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar.
* İkramları geri çevirin. Dilinize değdiği an tuzağa düşersiniz.
* Islak yeşillik taze görünür, kolay satılır. Ama çabuk çürür.
* Pahalı ürün göz hizasındadır. Yukarıya ve aşağıya bakın.
* Gurme reyonunda zemin titrer. Yavaşlar, daha çok alırsınız.
* Kasiyer indirimli ürün teklif eder. Rafta da aynı fiyattır.
Twitter’da birçok kullanıcı, gazeteye tepki gösterdi. Bazı paylaşımlar şöyle: