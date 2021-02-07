Takvim’den ‘alışveriş önerileri’: Tok karnına gidin, çocuk götürmeyin, ürünlere dokunmayın

İktidar çevreleri Takvim gazetesine öfkeliler. Sorun Takvim değil, sorun ülke ekonomisinin, “çocukları markete götürmeyin, sonra canları Eti puf ister, Çokomel ister alamazsınız”, denilecek düzeye gelmesi. Takvim, fakirlere bu krizde nasıl hayatta kalınır, onun yolunu söylemiş.