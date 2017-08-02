Takvim, ‘üst oynadı’: Akıncı Üssü sanıkları ABD malı kıyafet giyerek mesaj verdi

Komplo teorisi tadında haberleriyle bilinen hükümet yanlısı gazete Takvim, bu kez Akıncı Üssü davasındaki ‘ilginç’ bir ayrıntıya takıldı.

Gazetenin bugünkü manşetinde Akıncı Üssü davasındaki sanıkların fotoğraflarına ve giydikleri kıyafetlerin markalarına yer verildi.

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Bazı sanıkların ABD malı kıyafet giydikleri detayına takılan gazete, “Akıncı Üssü’ndeki FETÖ’cüler, ilk kez hakim karşısına çıktı. Hiçbiri utanmadı, USAnmadı! Üstlerine özellikle ABD malı tişört giyip ‘2. Hero vakasına’ imza attı” ifadelerini kullandı.

‘Amerikan Üstü’ ve ‘Amerikan Malları’ başlığını kullanan Takvim, sanıklardan Hakan Evrim’in Nautica, Ömer Faruk Harmancık’ın Calvin Klein, Bekir Ercan Van’ın Dockers, Ferhat Erten’in Under Armour, Mustafa Azimetli’nin de Tommy Hilfiger marka kıyafet giydiğini yazdı.

“Takvim ilginç bir ayrıntıyı yakaladı” diye övünen gazete, giyilen kıyafetlerin hepsinin ABD malı olduğunu belirterek, esas amacı “FETÖ’cülerin her biri, cezaevinden değil sefa evinden gelmiş gibi sıralandı. Üzerlerinde de özel seçilmiş ABD malı kıyafetler vardı. Tıpkı ‘Hero’ tişörtü giyen hainler gibi onlar da ‘üstlerine’ bağlılığını kanıtladı!” diye açıkladı.