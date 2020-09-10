Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin temmuzda yüzde 3 artması bekleniyor

Temmuzda Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ‘normalleşme’ adımlarıyla birlikte takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yüzde 3 artması bekleniyor.
Reuters’ın yedi kurumun katılımıyla yaptığı anketinde sanayi üretimindeki büyüme beklentileri yüzde 0.9 ile yüzde 8 bandında.
Yüzde 9.9 daralma
Salgına karşı uygulanan karantina ve kısıtlama tedbirlerinin ekonomiye etkilerinin en belirgin hissedildiği ikinci çeyrekte ekonomi yüzde 9.9 daralmıştı.
Sanayi üretimi endeksi nisan ve mayıs aylarında yıllık bazda yaşanan çift haneli daralmaların ardından, pandemi döneminde karantina önlemlerinin azaltılmasıyla haziranda yeniden pozitife dönmüştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretimi verilerini 14 Eylül Pazartesi günü açıklayacak.