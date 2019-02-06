Taksiyi bıçakla gaspeden kadın 90 kilometrelik takiple yakalandı

Bursa’da bir kadın, taksiciye bıçak çekerek gasp ettiği taksiyle 90 kilometre kaçtıktan sonra polisin takibiyle yakalandı.

Fotoğraf: DHA

S.D. adlı kadın dün gece bindiği taksinin sürücüsü Barbaros Temel’e nereye gideceğini söylemeden yan koltuğa oturdu. Bir süre sonra İstanbul’a gitmek istediğini söyleyen S.D.’ye, Temel, “İstanbul’a gitmek için patronumdan izin almam gerek. Hem mazot almam gerekiyor, yeterince param yok” dedi.

Reklam

Bu sözlerin ardından S.D. cebinden çıkardığı şok cihazıyla taksiciyi sersemletti ve kontak anahtarını alıp el frenini çektikten sonra araçtan çıktı.

Temel “Hanımefendi yapmayın” derken S.D. çıkardığı bıçağı adamın boğazına dayadı. Temel’i, küfrettikten sonra tekmeleyip yol kenarına düşüren S.D. aracı alıp İstanbul yönüne doğru gaza bastı.

Reklam

Durumun ihbar edilmesi üzerine jandarma ve polisin yol boyu takibe aldığı S.D. 90 kilometre yol gittikten sonra Osman Gazi Köprüsü gişelerinde durdurularak gözaltına alındı.