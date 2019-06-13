Taksitten sonra asgari ödemede de değişiklik: Tüm kartlarda yüzde 30’a çekildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarı, bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun yüzde 30’una çekti.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, daha önce, ödenmesi gereken asgari kredi kartı dönem borcunu, 15 bin liraya kadar limitli kredi kartları için yüzde 30’u, 15 bin-20 bin liraya kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35’i, 20 bin liraya ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40’ı olarak düzenleyen madde değiştirildi.

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Yapılan değişiklikle, ödenmesi gereken asgari dönem borcu, tüm kredi kartı limitleri için tüm 30 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun; kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı olmayacağına ilişkin hükümde ise değişiklik yapılmadı.

Taksit sayısı artmıştı

BDDK, kredi kartı alışverişinde taksit sınırlamasını da esnetti. Taksit sayısı mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarıldı.