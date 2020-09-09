Taksisinde unutulan 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde taksicilik yapan Murat Yavuz (37), içinde 1 milyon 250 bin liralık altın bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Fotoğraf: DHA

Evli ve iki çocuk babası Yavuz, 27 Ağustos akşamı Çankaya Gazi Osmanpaşa Bulvarı’ndan müşteri aldı. Bornova’ya bıraktığı müşteri aracından inince koltukta duran çantayı fark eden Yavuz, içini açtığında altınlarla karşılaştı.

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Onun durumu bildirdiği Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası aracılığıyla çantanın sahibi bulundu. Yavuz, içinde yaklaşık 2.5 kilogram altın dolu çantayı sahibine teslim etti.

Çantanın sahibi Yavuz’a teşekkür olarak 400 lira ile bir de yarım altın, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ise plaket verdi.

Bozuk para var zannetmiş

Yavuz, yaşananları şöyle anlattı: “Yolcuyu bıraktıktan sonra unutulan çantayı fark ettim. Bir gözü kilitliydi ve ağırdı. Çantayı elime aldığımda altın olabileceğini tahmin etmemiştim ve bozuk para var zannettim. Başka bir şeye de pek ihtimal vermedim. Merak ederek içini açtığımda altın dolu olduğunu gördüm. Bunun üzerine durumu hemen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na bildirdim. Sahibi arar diye kendi irtibat numaralarımı verdim. Yaklaşık üç saat sonra çantanın sahibi beni aradı ve onu hatırlayıp hatırlamadığımı sordu. Çantasının bende olduğunu ve bağlı olduğum taksi durağına gelerek teslim alabileceğini söyledim. Çantanın sahibi teşekkür ettikten sonra, ‘Senin yerinde başkası olsaydı vermeyebilirdi’ dedi.’

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Çantayı sahibine teslim ettiği için pişmanlık duymadığını belirten Yavuz, “Altınları tek tek saymasını istedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda başka sıkıntılar yaşamak istemedim…Bulduğum altınların değeri az değil. Bir insanın hayatını değiştirebilir, ancak yine olsa yine aynısını yaparım” diye konuştu.