‘Taksim’e cami’ projesine onay: Altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu

Türkiye gündemini ‘zaman zaman’ meşgul eden Taksim’e cami projesine 19 Ocak’ta onay verildiği ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun verdiği cami onayı için ilk etapta bölgedeki dükkanlar tahliye edilecek. Ardından da ruhsatlandırma aşamasına geçilecek.

Kuruldan geçen projenin 1482 metrekarelik bir alanda gerçekleşeceği ifade edilirken caminin taban oturumu da 900 metrekare olarak belirlendi. Planlanan caminin zemin üstü bina yüksekliği 20,7 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, mahya yüksekliği ise 30,3 metre olarak hesaplandı. Yapılması planlanan caminin, çevredeki iki kilise yüksekliğine denk getirileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. Proje alanı ise Maksem’in arka tarafında bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait arsa üzerine yapılması planlanan caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.

Gündeme zaman zaman gelen proje için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından yaptığı konuşmada şöyle demişti: “Taksim’de, orada maksem var, maksem nedir biliyor musunuz? Suyun taksim edildiği yer, hani o böyle tarihi duvarlar var ya o duvarın tam arkasına da inşallah proje hazır Taksim Camisi’ni de oraya inşa edeceğiz. Taksim’in tamamını yayalaştıracağız. Bütün trafiği yerin altına alacağız. Taksim çok ciddi bir çekim merkezi haline gelmiş olacak. Bir kaç yıl içerisinde Taksim Meydanı bu kadar garip olmayacak, daha zengin olacak, daha güzel olacak, daha farklı olacak.”