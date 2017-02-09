‘Taksim’e cami’ projesi tam gaz: Konteynerler geldi, şantiye hazırlıkları başladı

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da onay verdiği Taksim’e cami projesi için şantiye hazırlıkları başladı.

Bir süredir çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Alanın etrafı çevrilirken, işçilerin şantiye kabinlerini kurmaya başladığı görüldü.

‘Ak Saray’ın mimarı yapacak

Cami, I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi’nin arkasına yapılacak. Bu nedenle de o noktadaki mescit ve çiçekçi tezgahları kaldırılacak.

Vakıflara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak caminin mimarları ‘Ak Saray’ı tasarlayan Şefik Birkiye ve ‘Ak Saray’daki Beştepe Millet Camii’ni Birkiye’yle birlikte tasarlayan Selim Dalaman.

Zemin 875 metrekare

Taksim camisinin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre olacak.

Proje tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Projenin zemini ise 875 metrekare olarak hesaplandı.

Onayın ardından projenin görsellerini DHA tarafından yayınlanmıştı.