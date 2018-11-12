‘Taksim’deki o… çocukları’ diyerek yumruk atan Hak-İş yöneticisine para cezası

Hak-İş’in düzenlediği yarışmada ödül alan yönetmen Suat Eroğlu’na konuşması sonrası sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Hak-İş yöneticisine para cezası verildi.

Eroğlu, 2014 yalında Hak-İş’in 39’uncu kuruluş yıldönümünde düzenlenen 3. Hak-İş Kısa Film Yarışması Ödül töreninde ‘Fıtrat’ filmiyle birincilik ödülü amıştı. Yönetmen, konuşmasında hükümeti eleştirip ödülü Soma’da ölen 301 maden işçisine adamıştı.

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Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve birçok bakanın katıldığı törende dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç filmin erken bitmesini isteyince Eroğlu şunları söylemişti: “Biz sizi iki saattir bekliyoruz. Keşke siz de 12 dakika boyunca filmimizin tamamını izleseydiniz. Geceleri aç yatılmayan, gündüzleri sömürülmeyen bir dünyayı ancak işçi sınıfı kuracaktır. İşçi sınıfına teşekkür ediyorum.”

Hak-İş yöneticisi Nizamettin Yurul, sahneden inince Eroğlu’na “Biz sizin gibi Taksim’deki o… çocuklarını iyi biliriz. Sen de onlardan birisin” diyerek yumruk atmıştı.

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Arınç ‘Başına iş gelir’ demiş

Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yurul suçlamaları reddetti.

Eroğlu ise 10 dakika süren filminin izlenmesine itiraz eden Arınç’ın sahneye çıkarak, bunların eski Türkiye’de kaldığını, kendisinin RTÜK üyeliği yaptığını ve filmdeki sahnelerin başına iş açabileceğini dile getirdiğini aktardı.

Arınç’ın “Böyle bir organizasyon üç ödülü birden verdi, ‘Allah razı olsun’ demen gerekir” dediğini anlatan Eroğlu şunları söyledi: “Bunun üzerine salondan alkışlar, yuhalamalar ve çeşitli küfürler duymaya başladım, ben bu sırada salondan dışarı çıkmaya çalıştım. O sırada içeriden arkamdan gelen ve daha önceden kendisini hiç tanımadığım Nizamettin Yurul isimli şahıs arkamdan gelerek sinkaflı sözler söyleyip bana yumruk attı.”

Yurul, yönetmen Eroğlu’ya vuracak bir mesafede olmadığını savundu. Mahkeme kararında kesin hükümle Yurul’u yaralama ve hakaret suçlarından toplam 3 bin 740 lira para cezasına mahkum etti.