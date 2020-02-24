Taksim’deki ‘Kavuşma Durağı’ kaldırılıyor: Ömrü sekiz gün sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim Meydanı’na, ‘Kavuşma Durağı’ adıyla kurduğu geçici sergi platformu, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda kaldırılıyor.
Dün akşam üzeri başlanan kaldırma işlemine bugün de devam edildi. Çevresi bariyerlerle kapalına sergi platformunun parçaları söküldü.
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 Şubat tarihli kararında İBB’nin platformu izin almadan kurduğunu, 15 gün içinde kaldırılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.
‘Kavuşma Durağı’nın yeni adresi Esenler ya da Bağcılar olacak.