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Yaramazlara biraz batar!

Taksim’deki ‘Kavuşma Durağı’ kaldırılıyor: Ömrü sekiz gün sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim Meydanı’na, ‘Kavuşma Durağı’ adıyla kurduğu geçici sergi platformu, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda kaldırılıyor.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam üzeri başlanan kaldırma işlemine bugün de devam edildi. Çevresi bariyerlerle kapalına sergi platformunun parçaları söküldü.

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İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 Şubat tarihli kararında İBB’nin platformu izin almadan kurduğunu, 15 gün içinde kaldırılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Kavuşma Durağı’nın yeni adresi Esenler ya da Bağcılar olacak.

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