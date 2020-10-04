Taksim’deki cami inşaatının yüzde 80’i tamamlandı: Yıl sonuna kadar bitmesi bekleniyor

İstanbul’daki Taksim Meydanı’nda inşa edilen caminin genel işçiliğinin yüzde 80’i tamamlandı.

Fotoğraflar: AA

Caminin temeli 17 Şubat 2017’de temeli atılmıştı. Yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami, mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman tarafından yapılıyor.

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AA’nın haberine göre Covid-19 nedeniyle bir süre ara verilen ve 1 Haziran’da yeniden başlanan inşaat çalışmalarına devam ediliyor.

Caminin dış cephesindeki işçilik tamamlandı, iç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları sürüyor. Caminin içerisinde kullanılacak mermerler Antalya ve Bursa’da yer alan mermer ocaklarından taşındı.

Pencereler takıldı

Pencerelerin tamamı takıldı, otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlardaki çalışmalar ise sürüyor.

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Ayrıca caminin 65 metre yüksekliğindeki iki minaresinde çalışmalar tamamlandı ve kurulan iskeleler söküldü. Caminin dış cephesindeki çalışmalar tamamlanarak iskeleler kaldırıldı.

Genel işçiliğinin yüzde 80’i biterken, caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.