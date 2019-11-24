Taksim’deki 25 Kasım eylemine yasak

İstanbul’da yarın yapılması planlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemi yasaklandı.
Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yazılı açıklamasında, Taksim’deki Tünel Meydanı’nda eylem yapmak üzere Twitter üzerinden çağırda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kaymakamlık, eyleme izin verilmeyeceğini şu ifadelerle duyurdu: “Söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlığının 24/11/2019 tarih ve 34255955.17381.2019/2804 sayılı kararı ile yasaklandığı kamuoyuna duyurulur.”