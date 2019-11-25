Taksim’deki 25 Kasım eylemine getirilen yasak kaldırıldı

İstanbul’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemine getirilen yasak, kaymakamlıkla yapılan görüşmenin ardından kaldırıldı.
Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yazılı açıklamasında, Taksim’deki Tünel Meydanı’nda eylem yapmak üzere Twitter üzerinden çağırda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kaymakamlık, eyleme izin verilmeyeceğini şu ifadelerle duyurdu: “Söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlığının 24/11/2019 tarih ve 34255955.17381.2019/2804 sayılı kararı ile yasaklandığı kamuoyuna duyurulur.”
İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu ise yasak kararına itiraz ederek eylem çağrısını yinelediklerini bildirdi.
Platfom, bugün bir açıklama daha yayınlayarak kaymakamlıkla görüşmeler yapıldığını, yasağın kaldırıldığını bildirdi. Yürüyüşün saat 17:00’de daha önce açıklanan yerde yapılacağı kaydedildi.