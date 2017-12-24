Taksim’de yürürken başına ‘yorgun mermi’ isabet eden Mısırlı turist yaralandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, 7 yıl önce 17 yaşında olan gencin, o zaman 14 yaşındaki Yeşim K. ile nikahsız evlenmesi ile ilgili açılan kamu davasında damat ‘cinsel istismar’ suçundan, babası ve kayınpederi ise ‘yardım ve yataklık’ suçundan cezaevine girdi.