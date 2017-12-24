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Yaramazlara biraz batar!

Taksim’de yürürken başına ‘yorgun mermi’ isabet eden Mısırlı turist yaralandı

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Taksim’de yürürken başına nereden geldiği belli olmayan ‘yorgun mermi’ isabet eden Mısırlı turist hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Saat 13.00 sıralarında Mis Sokak’ta yürüyen 30 yaşındaki Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı. Fadii’nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Uzaktan atıldığı için ‘yorgun mermi’ olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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