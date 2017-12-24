Taksim’de yürürken başına ‘yorgun mermi’ isabet eden Mısırlı turist yaralandı

Taksim’de yürürken başına nereden geldiği belli olmayan ‘yorgun mermi’ isabet eden Mısırlı turist hastaneye kaldırıldı.
Saat 13.00 sıralarında Mis Sokak’ta yürüyen 30 yaşındaki Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı. Fadii’nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Uzaktan atıldığı için ‘yorgun mermi’ olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.