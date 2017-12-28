Taksim’de yılbaşı karşıtı bildiri dağıtan ‘Tebliğciler’i polis durdurdu

Taksim’de Tebliğ Cemaati üyeleri yılbaşı kutlamasına karşı broşür dağıttı. Polis grubu fark edince dağıtıma engel oldu.

İHA’nın haberine göre dün akşam Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne giden cemaat üyeleri, gruplar halinde yoldan geçen insanlara broşür dağıttı.

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Broşürde şunlar kaydedildi: “Noel ve yılbaşı İslami ve milli değildir. Türkiye’ye her fırsatta düşmanlık yapan batılıların yaşam tarzıdır. Milletimizi içten ve dıştan bölmek isteyen Ümmeti Muhammed’in birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan batılıların kutladıkları yılbaşı ve Noel’i bizim de sevinç içinde kutlamamız doğru bir davranış olmadığı açık bir gerçektir.”

Cemaat üyelerinin broşür dağıtımı bir süre devam etti. Bu sırada gazeteciler de dağıtımı görüntüledi.

Caddede bulunan bir sivil polis, daha sonra cemaat üyelerine yaklaşarak broşür dağıtma izni olup olmadığını sordu.

Üyeler izinleri olmadığını söyleyince polis bu şekilde dağıtım yapılamayacağını söyleyerek cemaatçileri engelledi.

Taksim’de yılbaşı kutlaması yasaklanmıştı.