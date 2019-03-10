Taksim’de toplanan grup ‘Ezana uzanan eller’ kırılsın sloganı attı

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu ile fotoğrafı ortaya çıkan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i “Bu tür hareketlerden uzak durun” diyerek tehdit etti.