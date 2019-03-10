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Yaramazlara biraz batar!

Taksim’de toplanan grup ‘Ezana uzanan eller’ kırılsın sloganı attı

İstanbul Taksim’de toplanan bir grup, “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganı atarak yürüdü. Polis gruba plastik mermilerle müdahale etti.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 8 Mart’ta İstiklal Caddesi’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında kadınları ‘ezanı ıslıklamakla‘ suçlamış, yürüyüşe katılanlar ise ezanın değil polis müdahalesinin protesto edildiğini söylemişti.

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Taksim’de kadınların ezanı ıslıkladığını savunarak bunu protesto etmeye gelen grup  İstiklal Caddesi’nde, “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganı atarak Tarlabaşı’na doğru ilerledi.

Polisin burada gruba plastik mermi ve gaz mermisiyle müdahalesi üstüne grup ara sokaklara dağıldı.

Polisin Taksim’deki güvenlik önlemi sürüyor.

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