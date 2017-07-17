Taksim’de tecavüze uğrayan kadının sokak ortasında kaçırılma görüntüleri bulundu

Taksim’de sabah evine giderken Balo Sokak’tan geçen F.H.E isimli kadının sokak ortasında kaçırılıp cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Taksim, Balo Sokak’ta 21 Ocak 2017 günü 07.30 sıralarında arkadaşıyla dönerken yere düşen 21 yaşındaki F.H.E kaçırılmış, engel olmak isteyen arkadaşı bıçaklanmıştı.

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, F.H.E avukatıyla katılırken tutuklu sanık Dursun A. da getirildi.

Mağdur F.H.E. olay günü kendisini omzuna alan şahsın iddianamede Engin K. olarak geçtiğini, ancak bu kişinin isminin Rıdvan olduğunu söyledi.

Mağdur kadın olayı şöyle anlattı: “Fazla alkol aldık. Sabah saat 07.30’da buradan ayrıldık. Balo Sokak’ta yürürken fazla alkol aldığım için yere düştüm. Arkadaşım beni yere oturttu. Kaldırmaya çalışırken Rıdvan isimli biri yanımıza geldi. O gün yanımızda E.Y.’nin erkek arkadaşı da vardı. O Rıdvan’a engel olmak istemiş, ancak Rıdvan bıçak çekince korkup gitmiş. Rıdvan beni omzuna aldığı sırada arkadaşım E.Y.’yi de bıçaklamış. Darp etmiş. Bu kişinin yüzünü ben tam görmedim ama arkadaşım gördü.”

‘Ağzıma toz bir madde koydu’

Rıdvan isimli şahsın kendisini inşaat halindeki bir binada darp edip cinsel saldırıda bulunduğunu belirten F.H.E., “Ayıldığımda yanımda başka biri vardı. Bu kişinin isminin Engin olduğunu polislerden öğrendim. Bu şahıs beni inşaat halindeki binadan çıkarıp metruk bir binanın son katına götürdü. Bana, ‘Ben seni o şekilde buldum. Hatta ölü zannettim. Sonra nefes aldığını görünce canlı olduğunu anladım. Kendine gel diye buraya getirdim’ dedi. Ancak kendisi de bana saldırıp tecavüz etti. Bu arada ağzıma toz bir madde koydu. Ben daha çok kendimden geçtim” diye konuştu.

Kendine tekrar geldiğinde bu kez karşısında tutuklu sanık Dursun A.’yı bulduğunu ifade eden F.H.E, bu sanığın da kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

‘Öldürürüz’ diye tehdit etmiş

Sanık Dursun A.’nın kendisine “Senin isteğin dışında bir şey olmadı. Sen kendin istedin” gibi şeyler dediğini de belirten F.H.E, şöyle devam etti: “Arkadaşım E.’yi sorunca ‘Biz onu öldürdük. Bu anları başkasına anlatırsan seni de öldürürüz’ deyince ‘Tamam’ dedim. Bu şahıstan telefonumu istedim. Bunun üzerine kendi numarasını gizleyerek ayrı yaşadığım eşimi aradı. Onunla konuşup yolu tarif etti. Beni oradan çıkarıp bir otelin önüne götürdü. Eşime gaspa uğradığımı ve bana yardım ettiğini söyledi. Ben o gün korktuğum için şikayette bulunmadım. Üç gün sonra şikayetçi oldum. Cezalandırılmalarını istiyorum.”

Para teklifi

F.H.E.’nin anlatımına göre, olay sonrası arkadaşı E.Y, şikayetten vazgeçmesi halinde sanıklar Dursun ve Engin’in hem ona, hem kendisine 30 bin lira para vermeyi önerdiklerini söyledi.

Mağdur F.H.E., “Şikayetten vazgeçmeyeceğimi söyledim. Ancak arkadaşım E. ‘Ben kabul edeceğim’ dedi. Bu nedenle kendisiye görüşmüyorum” dedi.

‘Kimseye para teklif etmedim’

Sanık Dursun A. ise şöyle konuştu: “Olay günü sabah saatlerinde yaşadığım metruk binaya Engin K. isimli arkadaşım şikayetçiyi getirdi. Üstü başı yırtık vaziyetteydi. Kendisini temizledik. Hatta onu kendi yatağıma yatırdım. Dinlenmesini sağladım. Herhangi bir şekilde kendisine saldırıda ve tehditte bulunmadım. Önce E.Y. isimli arkadaşını aramamı istedi. Onu aradım. Yine şikayetçinin ricasıyla eşini aradım. Olayı tam olarak eşine anlatmadım, şikayetçiyi kendim götürüp eşine teslim ettim. İddiaları kabul etmiyorum. Şikayetçinin neden böyle beyanlarda bulunduğunu bilmiyorum. Rıdvan isimli şahısla ilgim yoktur. Kimseye de para teklif etmedim.”

Arkadaşı Engin’in de şikayetçiye karşı herhangi bir olumsuz hareketi olmadığını ileri süren Dursun A. “Şikayetçi kendi rızasıyla yürüyerek Enginle birlikte evime geldi. Kendisini zorla evime getirmiş değilim. Beraatimi talep ederim” dedi.

Firari sanık Engin K.’nın avukatı, şikayetçinin baygın olarak götürüldüğü yeri net hatırlayamayacağını belirterek beyanlarının çelişkili olduğunu belirtti.

‘Rıdvan’ araştırılacak

Mahkeme heyeti, şikayetçinin beyanında geçen Rıdvan isimli şahıs hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadığını, Engin ile aynı kişiymiş gibi iddianame düzenlendiği gerekçesiyle Rıdvan hakkında gerekli araştırmanın yapılması için savcılığa yazı yazılmasına hükmetti.

Heyet, Aile Bakanlığı’na davanın gününün bildirilerek davetiye çıkarılmasına da karar verdi. Sanık Dursun A.’nın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, firari sanık Engin K. hakkındaki yakalama kararını da kaldırmadı. Şikayetçilerden E.Y.’nin bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine de hükmedildi.

Duruşma ertelendi. Öte yandan yere düşen genç kadının bir erkek şahıs tarafından omza alınıp diğer genç kadını yaralamasıyla ilgili görüntüler dava dosyasına yer aldı.

İddianameden

İddianamede, sanık Engin K. ile Dursun A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından 19 yıl altı aydan 25 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle ‘basit yaralama’ suçundan altı aydan bir yıl altı aya kadar hapis cezası daha istendi.