Taksim’de ‘şiddete karşı’ yürüyen kadınlara plastik mermili polis müdahalesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kadın platformları bir araya gelerek yürüyüş ve gösteriler düzenliyor. İstanbul’da Tünel’den Taksim meydanına doğru yürüyen kadınlar, basın açıklaması sonrası polis müdahalesiyle karşılaştı. Eyleme devam etmek isteyen kadınlara, göz yaşartıcı gaz plastik mermiyle müdahale edildi.

Fotoğraflar: DHA

Evrensel’in haberine göre, 25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen binlerce kadın, İstiklal Caddesi’nin Tünel tarafından Taksim yönüne doğru İstanbul Barosu’nun önüne yürüyüş düzenledi. Beyoğlu kaymakamlığının izin verdiği yürüyüş güzergahı olan İstanbul Barosu önündeki basın açıklaması sonrası kadınlar dağılırken “Sokakları da meydanları da geceleri de terk etmiyoruz” diyerek Taksim’e doğru yürümek isteyenlere polis plastik mermiyle müdahale etti.

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"Kadına şiddete hayır" demek için Taksim'de toplanan kadınlara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti #25KasımKadınaSiddeteHayır https://t.co/DvNzm1S7VD pic.twitter.com/QNoThCA9gy — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 25, 2019

Turkish police fired tear gas and plastic bullets to disperse hundreds of women who gathered in İstanbul’s famed Taksim neighborhood to mark the International Day for the Elimination of Violence against Women || https://t.co/Gk8QgRDZLi pic.twitter.com/BlF2BvwkKL — Turkey Purge (@TurkeyPurge) November 25, 2019

Polis kadınları önce itekledi, ardından plastik mermi kullandı!



Taksim'de, 'kadına yönelik şiddetle mücadele gününde' kadınlar polis tarafından işte böyle engellendi#25KasımKadınaSiddeteHayır pic.twitter.com/JoEfEMN6QL Reklam November 25, 2019

İstanbul Barosu önünde yapılan açıklamada ise yakın zamanda katledilen ve adalet arayışı sürdürülen kadınların isimleri şöyle hatırlatıldı: “Güleda Cankel, Şule Çet, Ecem Balcı, Nadira Kadirova, Emine Bulut, Emine Nuyan, Müzeyyen Boylu, Kübra Aşkın, Ceren Damar, Didem Akay… Sosyal medya etiketleri arasında bir kadının adını daha görmekten korkar olduk. Çünkü bu ya o kadının hayatta olmadığı ya da korkunç bir şiddete uğramasına rağmen adalet bulamadığı anlamına geliyor.”

İstanbul’daki yürüyüş Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararıyla önce yasaklanmış, daha sonra ise sadece Tünel Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ndeki İstanbul Barosu’nun önüne kadar kısa bir mesafede yürüyüş düzenlenmesine izin verilmişti.

Mersin’de kadınlar, Özgecan Aslan meydanında

Mersin’de de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapan kadınlar, Şili’de eylemlerde gözaltına alınıp, işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen Daniela Carrasco’yu da andı.

Merkez Yenişehir ilçesinde Kushimato Sokağı’nda toplanan kadınlar, kadın cinayetlerine ve şiddete tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınların yürüyüşü Özgecan Aslan Meydanı’nda halaylarla devam etti.

Burada platform adına açıklama yapan Elif Yaşar, “Kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenebilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir yaklaşımla bütün kamu kurum ve kuruluşları kapsayan acil eylemi planı hazırlanmalı. Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyen ve kadınları koruyan İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması sağlanmalı. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalı” dedi.