Taksim’de Onur Yürüyüşü’ne saldırmak isteyen yedi kişi gözaltında

İstiklal Caddesi’nde izin verilmeyen Onur Yürüyüşü’ne katılanlara saldırmak isteyen yedi kişi gözaltına alındı.
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasındaydı. Haftanın kapanışının ise bugün İstiklal Caddesi’nde saat 17.00’deki Onur Yürüyüşü’yle yapılması planlanıyordu.
Ancak valilik yürüyüşe izin vermemişti. Düzenleyici komite ise toplanmakta kararlı olduklarını bildirmişti.
Yedi gözaltı
Yürüyüş için caddenin meydan girişinde toplanan yurttaşlara bir grup saldırmak istedi.
DHA’nın bildirdiğine göre saldırganlarla yürüyüşe katılanlar ‘arbede yaşadı.’ Polis, saldırgan yedi kişiyi gözaltına aldı.
Alperen Ocakları, günler öncesinden yürüyüşe katılacakları tehdit etmişti. Ancak gözaltına alınanların bu grupla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.
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