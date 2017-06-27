İstanbul valiliğinin yasakladığı ‘Onur Yürüyüşü’ne katılmak isteyenler, İstiklal Caddesi girişinde barikat oluşturan polis tarafından türlü gerekçelerle caddeye alınmadı.

Yan çanta, rozet, renkli gömlek, küpe, bandana, yer yer tişört, zaman zaman şort, bazen de sadece tip bahane edilerek caddeye girişler engellenmeye çalışıldı.

Kaos GL’den Yıldız Tar, İstiklal Caddesi girişinde ‘LGBTİ+ testine’ tabi tutulanlarla konuştu.

‘Tişörtünden okunuyor, destek veriyorsun’

Polis kontrolünden geçebilen isimlerden Cüneyt “Polis, tişörtümdeki gökkuşağını görüp telsizin anteniyle taciz edip ‘Tişörtünden okunuyor, destek veriyorsun’ dedi. Ben de sırt çantamı önüme alıp geçtim” derken, çok sayıda aktivist ‘kızlı-oğlanlı’ durma taktiğiyle polis barikatını aşabildi.

‘Renk hassasiyeti var, giremezsiniz’

Arkadaşı Bedreddin renkli gömlek giydiği için cadde girişinde durdurulan Lütfiye “Evet tam olarak geçerli sebepleri buydu. ‘Renk hassasiyeti var, İstiklale giremezsiniz’ dedi. Neyse bir takım politik savunmalardan sonra baktım anlamıyor. Sadece şunu söyledim: ‘Ya ne alakası var gökkuşağında yeşil olmaz’. Ve polis koridoru açıldı” diye konuştu.

‘Arkadaşlarımız gözaltına alır, olur biter’

Caddeye Tünel tarafından girmek isteyen Deniz Buse, küpe, bandana ve rozetlerden dolayı caddeye alınmadığını anlattı: “‘Bayram günü biz de buradayız, uğraştırmayın’ dediler. Biz de vermiyoruz dedik. Dedim ki ‘Bunları burada versek İstiklal’deki birçok mağazada bunlardan var yine alırım’. ‘O zaman da arkadaşlarımız sizi gözaltına alır, olur biter’ dediler. ‘Vermiyoruz’ dedik. ‘Almıyoruz biz de o zaman’ dediler. Dönüp Karaköy’e indik tekrar. Kız arkadaşımın gözlük kılıfına bütün almadıkları eşyalarımızı koyup bir inşaata bıraktık. Sakladık. O şekilde çıktık İstiklal’e. Sonunda dönüp eşyalarımızı aldık tekrar.”

‘Sizin gibiler giremez’

Polisin “Sizin gibiler giremez” diyerek caddeye almadığı isimlerden Başak, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

“-Siz giremezsiniz.

-Neden, sadece ben mi giremiyorum?

-Yok, siz ve arkadaşlarınız.

-Neden yani, anlamadım. Ne alaka?

-Sizin gibiler giremez!”

‘Onlar normal’

Kendisini durduran polise “Neden geçemiyorum ben, bakın herkes geçiyor?” diye soran Şevval de, polisin kendisine “Onlar normal” diye karşılık verdiğini söyledi.