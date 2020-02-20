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Yaramazlara biraz batar!

Taksim’de Kültür Bakanlığı’nın projesi de iptal

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Taksim Meydanı’ndaki düzenleme projesinin koruma kurulunca iptal edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sergi platformu ‘Kavuşma Durağı’ ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın dijital gösterim çadırının Taksim Meydanı’ndan kaldırılmasına yönelik karar almıştı.

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Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın yazısına göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Kurul Taksim’le ilgili tüm projeleri iptal edince, bizim bakanlığın hazırladığı proje de iptal edildi. Artık o proje de geçerli değil ve yapma şansımız kalmadı. Bizim projemiz de kabul görmedi” dedi.

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