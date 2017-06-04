Taksim’de iki kişi bir kadına tecavüz etti: Biri tutuklu, diğeri aranıyor

İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde baygınlık geçiren bir kadın kendisini zorla alıkoyan bir kişinin tecavüzüne uğradı. İki kişiden biri tutuklanırken, diğeri ise aranıyor.

İddianameye göre olay 21 Ocak tarihinde meydana geldi. Bardan çıkan 21 yaşındaki iki kadın taksiye binmek için Balo Sokak’tan Tarlabaşı Bulvarı’na doğru yürümeye başladı. Ancak kadınlardan F.H.E. alkolün etkisiyle yere düştü.

Bu esnada yoldan geçen Engin K. (24), kadınların yanına geldi ve F.H.E.’yi kaldırıp omzuna aldı. Bu duruma müdahale etmek isteyen diğer kadın E.Y’ye tekme atıp bıçaklayan Engin K., daha sonra omzundaki kadını arkadaşı Dursun A’nın evine götürdü. İddianamede, her iki şüphelinin de kendinde olmayan kadına tecavüz ettikleri belirtildi.

Ailesinden korktuğu için geç şikayetçi oldu

Tecavüze uğradığını belirten F.H.E. olaydan üç gün sonra polise gitti. F.H.E. polise verdiği ifadesinde, “Arkadaşım E.’yle saat 05.40’ta bir bara girdik, alkol aldık. Sabah saat 07.30 sıralarında çıktık. Taksiyle eve gitmek için Balo Sokak’tan Tarlabaşı Bulvarı’na inerken aşırı alkol yüzünden yere düştüm. Yüzünü hatırlamadığım bir kişi beni omzuna alarak Tarlabaşı’nda bir inşaata götürdü. Burada tecavüze uğradım” dedi.

Aynı kişinin koluna girerek kendisini metruk bir binaya götürdüğünü söyleyen F.H.E., “Orada başka bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldım. Daha sonra bana uyuşturucu sandığım bir madde verildi. Şüphelilerden Dursun’un ismini duydum. Ertesi gün öğlen saat 13.30’da kendime geldiğimde Dursun, beni arkadaşının terk edilmiş bir binada bulduğunu söyledi. Çantamı ve cep telefonunu sordum. Gasp edildiğini, yardım edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine eşimi aramasını söyledim. Dursun’un araması üzerine eşim beni aldı” diye konuştu.

Ailesinin tepkisinden korktuğu için olaydan üç gün sonra polise gittiğini belirten kadın, şüphelilerin yakalanmasını isteyerek şikayetçi oldu.

Arkadaşını bıçakladı

Olayda kalçasından yaralanan E.Y ise bardan çıktıklarını, taksiye binmek için yürürken F.H.E’nin alkollü olması nedeniyle yere düştüğünü ve bu sırada bir kişinin gelerek arkadaşını sırtına aldığını söyledi.

E.Y, “Yardıma gerek duymadığımızı belirttim. ‘Evime gideceksiniz oğlum’ dedi. Ben de ‘Sen kimsin senin evine gideceğiz. Arkadaşımı yere bırak çabuk’ deyince rahim bölgeme tekme attı. Acı içinde kaldım, rahim bölgemden kan geldiğini gördüm. Bu kişi arkadaşımı götürdü. Bu sırada yoldan geçen bir kadın sağ kalçamda kanama olduğunu söyleyip ambulansı aradı. Ben alkolün etkisiyle ne zaman bıçaklandığımı anlamadım. Sadece kalçamda uyuşma oldu. Beni yaralayan kişiden şikayetçiyim” diye konuştu.

Şüpheli suçlamaları reddetti

Olay sonrası yakalanan Dursun A. polise verdiği ifadesinde, “Evde oturduğum sırada Engin eve bir kadınla birlikte geldi. Kadının üstü yırtıktı ve darp edilmiş bir şekildeydi. Üstünü başını temizledik. Bir süre sonra kendisine gelince eşini aramamızı istedi. Eşini aradık. Kadına yaklaşmadım. Engin’in de yaklaşma durumu olmadı” dedi.

Darp ve cinsel saldırıda bulunmadığını söyleyen Dursun A., “Engin’i polisler gelince cepten aradım. Açtı geleceğini söyledi. Daha sonra aradığımda telefonu kapalıydı. Engin’i çok tanımam. Ara sıra benim evimde misafir olarak kalır. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Ağır Ceza Mahkeme’sinde yargılanacaklar

Dursun A. çıkarıldığı mahkemece 25 Ocak’ta tutuklanırken, halen aranan Engin K. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Her iki şüpheli hakkında ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 19 yıl altı aydan 25 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle ‘Basit yaralama’ suçundan altı aydan bir yıl altı aya kadar hapis istendi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.