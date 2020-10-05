Taksim’de değnekçilik devam: Bir saati 15 lira

İstanbul’da daha önce operasyon düzenlenen değnekçilerin yeniden Taksim’de çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Özellikle Taksim-Şişli civarını mesken tutan, mesai saatleri sonrası İSPARK’ın alanlarını işgal eden değnekçilere zaman zaman operasyon düzenleniyor.

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Gümüşsuyu Caddesi’nde değnekçiliğin devam ettiği görüldü. Bir kişi, haberi olmadan kendisini görüntüleyen gazetecilerden de bir saatliğine 15 lira talep etti.

Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen, iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler, hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyrederken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdi.