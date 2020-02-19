Taksim’de cumhurbaşkanlığının çadırı kaldırılıyor

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın üç ilçesinde daha maden arama ve işletme çalışması yapılacağını belirterek, “Aydın böyle giderse JES’lerden (Jeotermal santral) sonra madenlerle anılan bir şehir olacak” dedi.