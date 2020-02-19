Taksim’de cumhurbaşkanlığının çadırı kaldırılıyor

Koruma kurulunun kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın İstanbul Taksim Meydanı’ndaki ‘Dijital Gösterim’ çadırı sökülmeye başladı.
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sergi platformu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Dijital Gösterim çadırının Taksim Meydanı’ndan kaldırılmasına karar verdi.
Karar üzerine ‘Dijital Gösterim’ çadırının sökülmesine bu akşam başlandı.
İBB’nin geçici sergi platformu ‘Kavuşma Durağı’, Diken’in edindiği bilgiye göre 22 Şubat’ta taşınacak. Platformun yeni adresi Bağcılar veya Esenler olacak.