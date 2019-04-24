Taksim’de çocuk istismarını protesto ettiği için gözaltına alınan kadın serbest

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto ederken gözaltına alınan Yasemin Babat Kayan serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, eylemi sırasında sık sık ‘İstismara hayır’ sloganı atan Yasemin Babat Kayan’ın çevresini bir süre sonra saran polis ekipleri, valiliğin kararı doğrultusunda burada eylem yapılmasının yasak olduğunu söylemiş, Kayan da eyleme devam edince gözaltına alınmıştı.

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Serbest bırakılan Kayan polislere “İstismara karşı durmak suçsa bunu göze alarak geldim. Çocuk istismarına artık tahammül edemiyorum” dedi.