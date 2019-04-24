Taksim’de çocuk istismarını protesto eden kadına gözaltı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, eylemi sırasında sık sık ‘İstismara hayır’ sloganı atan Yasemin Babat Kayan’ın çevresini bir süre sonra saran polis ekipleri, valiliğin kararı doğrultusunda burada eylem yapılmasının yasak olduğunu söyledi.

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Polislere yasadışı bir şey yapmadığını söyleyen Kayan, “Ben artık çocuğum için kaygılanmak istemiyorum. Çocuklar için kaygılanmak istemiyorum. Her gün aynı haberlerle uyanmak istemiyorum” diye konuştu.

Polisler ise, eylemini sonlandırmaması halinde kendisini gözaltına alacaklarını söyledi. Eylemini devam ettireceğini söylemesi üzerine gözaltına alınan Kayan, Beyoğlu polis karakoluna götürüldü.