Taksim’de abluka: Trans Onur Yürüyüşü öncesi Gezi Parkı kapatıldı

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İstanbul Valiliği’nin yasakladığını duyurduğu 8’inci Trans Onur Yürüyüşü öncesi İstiklal Caddesi abluka altına alınırken, Gezi Parkı da kapatıldı.

‘Göç’ temasıyla bu yıl 8’incisi yapılan Trans Onur Haftası kapsamında saat 17.00’de Taksim Meydanı’nda toplanma çağrısı yapılmıştı. Son yıllarda izin verilmeyen ve sert saldırıların gerçekleştiği Trans Onur Yürüyüşü’nü valilik ‘yasaklarken’ Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’ne çıkan birçok sokak da çevik kuvvet ekiplerince ‘tutuldu’.

Yasaklı sokaklar

Emniyet, saat 12.00’den itibaren Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi-Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi-Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikametini trafiğe kapattığını duyurdu.

‘Önlemler’ kapsamında polis Gezi Parkı’na da yaya girişi ve çıkışını yasakladı. Parkın yakınında bir TOMA bekletilerken polisler parka girmek isteyenlere izin vermiyor.