Taksim ve civarında bazı yollar iki gün kapalı: Gerekçe belli değil

14-15 Şubat tarihlerinde Taksim ve civarındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul emniyeti, yazılı bir açıklama yaparak bugün saat 16.00’dan 16 Şubat saat 04.00’e kadar Taksim ve civarındaki bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada böyle bir uygulamaya neden gidildiği hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Trafiğe kapatılacak yollar

Bu kapsamda Sıraselviler Caddesi’nde İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler’den Taksim’e trafik akışı, Kazancı Yokuşu’ndan yönlendirilecek.

Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı’ndan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi’nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı’na giriş trafiğe kapatılacak.

Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak.

İstiklal Caddesi’nde geçen yılın mart ayında gerçekleştirilen ve turistlerin hedef alındığı bombalı saldırıda dört kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.