İstanbul’da Taksim İlkyardım Hastanesi’ndeki karantinadan kaçan kadın yakalandı.
Kadını, Taksim’de bulan polis etrafını sarıp ambulans gelmesini bekledi.
Ankara’da da bir kişi karantinadan kaçmış, bulunup geri götürülmüştü.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da Taksim İlkyardım Hastanesi’ndeki karantinadan kaçan kadın yakalandı.
Kadını, Taksim’de bulan polis etrafını sarıp ambulans gelmesini bekledi.
Ankara’da da bir kişi karantinadan kaçmış, bulunup geri götürülmüştü.
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de dokuz kişi daha hayatını kaybetti, 289 yeni vaka var.
Ben, kendi toprağımda, ABD’de, Fransa’da, İngiltere’de, Rusya’da, Mısır’da, Çin’de ‘sömürülen’ her kimse, onunla aynı gemideyim. Dini, dili, cinsiyeti, etnik kökeni beni ilgilendirmiyor. Türkiye’nin sömürgeniyle ‘aynı gemide’ olduğum masallarını anlatanların gemisinin canı cehenneme.
Bu günleri atlatırsak dünya aynı yer olmayacak muhtemelen ama biz en azından daha iyi insanlar olarak çıkalım bu imtihandan, “Biz ne yaptık?” diye düşünmüş olalım, üstümüze düşen dersi almış devam edelim hayata.