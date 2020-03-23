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Yaramazlara biraz batar!

Taksim İlkyardım Hastanesi’ndeki karantinadan kaçan kadın yakalandı

İstanbul’da Taksim İlkyardım Hastanesi’ndeki karantinadan kaçan kadın yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Kadını, Taksim’de bulan polis etrafını sarıp ambulans gelmesini bekledi.

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Ankara’da da bir kişi karantinadan kaçmış, bulunup geri götürülmüştü.

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Ben, çalışmak zorunda olan ve sömürülen insanlarla ‘aynı’ gemideyim…

Ben, kendi toprağımda, ABD’de, Fransa’da, İngiltere’de, Rusya’da, Mısır’da, Çin’de ‘sömürülen’ her kimse, onunla aynı gemideyim. Dini, dili, cinsiyeti, etnik kökeni beni ilgilendirmiyor. Türkiye’nin sömürgeniyle ‘aynı gemide’ olduğum masallarını anlatanların gemisinin canı cehenneme.

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