Taksim Dayanışması: Kötü niyetli kampanyayı reddediyoruz

Gezi eylemlerine dair hazırlanan iddianame adı geçen Taksim Dayanışması ‘demokratik hak ve taleplerinin karalanmasına izin vermeyeceklerini’ dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Aralarında işadamı Osman Kavala, oyuncu Memet Ali Alabora ve Taksim Dayanışması’ndan mimar Mücella Yapıcı’nın da olduğu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edilmişti.

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Eylemlere hükümeti devirme dahil çok sayıda suç isnat edilmesinin ardından Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Taksim Dayanışması, eylemin karalanmak istendiğini kaydetti.

Açıklamada şöyle dendi: “Gezi Direnişi toplum, kent ve demokrasi tarihimizin en parlak ve onurlu sayfalarından olmasına rağmen, ısrarla itham edilerek karalanmaya, dile getirilen temel hak talepleri suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği çarpıtılmaya çalışılmaktadır.

2013’ten beri sistemli şekilde sürdürülen algı dayatmalarına toplum ve kamuoyu tarafından itibar edilmediği gibi, Gezi Direnişinin demokratik hak ve ifade özgürlüğü çerçevesinde son derece meşru ve anayasal bir zeminde gerçekleştiği verilen yargı kararlarıyla da tescil edilmiştir.

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Gezi Direnişi konusunda yalanlar ve çarpıtmalarla, odağı saptırılarak kurgulandığı çok açık bir algı dayatmasıyla bir kez daha karşı karşıyayız.

Bu sistemli karalama ve kirletme gayretleri ile Gezi’nin onurlu tarihi, yeniden ve yalanlarla yazılmak istenmekte, haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatma ve baskılara karşı ortak geleceğimize umut olmaya çalışan tüm demokratik güçler susturulmaya, baskılanmaya çalışılmaktadır.

Bu kötü niyetli kampanyayı tüm kirliliğine rağmen apaçık görüyor ve kesinlikle reddediyoruz.

Tarihsel gerçekliği çarpıtma gayretiyle, tarafsızlığı çoktan tartışmalı hale gelmiş kurum ve kişilerin sipariş senaryolarıyla, ilk günkü gibi arkasında olduğumuz demokratik hak ve taleplerimizin karalanmasına izin vermeyeceğiz.”

İddianamede ‘Taksim Dayanışması’nın kalkışmadaki rolü’ başlığıyla bir bölüm de yer alıyor.