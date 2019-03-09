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Yaramazlara biraz batar!

Taksim Dayanışması Gezi davasına ilişkin açıklama yapacak

Taksim Dayanışması 11 Mart 2019 pazartesi günü saat 11.00’de TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda Gezi Davası sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.

Aralarında TMMOB Odaları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerin yer aldığı 128 bileşenli Taksim Dayanışması basın mensuplarını ve kamuoyunu davet ettiği yazılı açıklamada şunları söyledi:

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“Ülkemizin toplum, kent ve demokrasi tarihinin en parlak ve onurlu sayfalarından biri olan ve anayasal bir zeminde meşru olarak gerçekleştirdiği daha önce verilen yargı kararlarıyla tescil edilen Gezi Direnişi, hukuka ve gerçeğe aykırı bir iddianameyle karalanmaya, temel hak talepleri suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği çarpıtılmaya ve Gezi yeniden yargılanmaya çalışılmaktadır.

Gezi Davası sürecine ilişkin 11 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11.00’da TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda gerçekleştireceğimiz basın toplantısına tüm basın mensuplarını ve duyarlı kamuoyunu davet ediyoruz.”

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