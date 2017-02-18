‘Taksim camisi’nin yapımını Sur Yapı ‘Allah rızası için’ üstlenmiş

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Taksim’de temeli atılan caminin 2018’in ramazan ayında ibadete açılmasının planlandığını belirtirken, cami inşaatını üstlenen Sur Yapı’nın bunu “Allah rızası için” yaptığını söyledi.

AA’dan Sibel Ertürk Kurtoğlu’na konuşan Ertem, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün onay vermesinin ardından Sur Yapı firmasıyla yeni cami için protokol imzalandığını anlattı. Ertem, işin kontrolünü, denetimini ve yürütülmesini kendilerinin üstleneceğini söyledi.

Ertem, cami için ihale yapılmamasını ise şu sözlerle anlattı: “Sur Yapı, kendi ifadesiyle ‘Allah rızası için’ bu işi üstlendi. Beyoğlu’nda doğup büyüyen ve yetişen Sur Yapı’nın sahibi, çocukluğundan beri bunun hayalini yaşamış birisi. Bu nedenle camiyi yapmaya talip oldu ve bu protokolü imzaladık.”

Ertem, temeli dün atılan caminin 2018’in ramazan ayında açılmasının planlandığını söyledi.

‘İlk fikir 1968’de çıktı’

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, cami fikrinin çıkmasından inşaata başlanmasına dek geçen 50 yılı aşkın süreyi şu sözlerle özetledi: “Taksim’e cami yapma projesi fikir olarak 1968’de ortaya atıldı. Bir grup hayırsever tarafından bu amaçla 1977’de dernek kuruldu. Belki çok büyük düşünülmedi ama ‘Bu mescit buraya küçük gelecek, onu biraz daha büyütelim ve kamulaştırma yapalım’ denilerek, (Taksim Mescidi’nin) etrafındaki taşınmazların alınmasıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğüne görev verildi. Büyükşehir Belediyesinin, mescidin yanındaki 800 metrekare arsasının alınması düşünüldü ama 1980’li yıllardaki belediye kamulaştırma işlemine izin vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994’te Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bu arsanın satışını uygun gördü ve Vakıflar bu taşınmazı aldı. Böylece alan biraz daha büyüdü. Ziraat Bankasının arsası da 1998’de alındı. Böylece bugünkü 2800 metrekare alan oluştu.”