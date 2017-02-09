‘Taksim camisi’ şantiyesinin yakınındaki pideciye tahliye tebligatı: ‘Hayırlı olsun’

Taksim’e cami projesinin kurulmaya başlanan şantiyesinin yakınında bulunan pide salonunun sahibi Cemal Şimşek, 10 gün içinde ‘boşaltma tebligatı’ geleceğinin sözlü olarak bildirildiğini söyledi. Şimşek, “Hayırlı olsun” dedi.

Projeye İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onay çıkmasının ardından bugün şantiyenin kurulması için çalışmalar başlanmıştı.

Bir süredir çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Alanın etrafı çevrilirken, işçiler şantiye kabinlerini kurmaya başladı. Polis ekiplerininse Atatürk Kültür Merkezinin arkasında hazırlanan alana geçeceği belirtiliyor.

AA’nın haberine göre şantiye alanının hemen yanında bulunan 50 yıllık pide salonunun sahibi Cemal Şimşek, şantiye kurulum işlemlerinden haberi olduğunu belirterek, kendilerine ‘sözlü olarak’ yaklaşık 10 gün içerisinde tebligatın geleceğinin söylendiğini anlattı.

Cemal Şimşek, “Bize şu ana kadar burayı boşaltmamız için resmi bir tebligat gelmedi ancak gelmesi halinde gereğini yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Aynı yerde 1979’dan bu yana telefon, faks ve sayısal loto bayiliği yapan İhsan Uraz da, “Cami yapımı için şantiye kurulumundan haberdarım. Ancak şimdiye kadar bize yazılı bir tebligat gelmedi. Gelirse de yapacağım bir şey yok. Yer devletin, istediklerini yaparlar” diye konuştu. Uraz, eşyalarını toplamaya da başladı.

‘Ak Saray’ın mimarı yapacak

Cami, Birinci Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi’nin arkasına yapılacak. Bu nedenle de o noktadaki mescit ve çiçekçi tezgahları kaldırılacak.

Vakıflara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak caminin mimarları ‘Ak Saray’ı tasarlayan Şefik Birkiye ve ‘Ak Saray’daki Beştepe Millet Camii’ni Birkiye’yle birlikte tasarlayan Selim Dalaman.

Zemin 875 metrekare

Taksim camisinin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre olacak.

Proje tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Projenin zemini ise 875 metrekare olarak hesaplandı.