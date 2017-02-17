‘Taksim camisi’ için ilk kazma vuruldu

Taksim’e yapılacak cami için bugün temel atıldı.

Bir süredir atıl bırakılan cami projesi, geçen haftalarda İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onay çıkmasının ardından gündeme gelmişti.

Temel atma töreninden bir gece önce çevik kuvvet ekipleri bölgeyi boşalttı.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yüklenici firma Sur Yapı yönetecisi Altan Elmas ve mimarlardan Selim Dalaman da katıldı.

‘Buluşma noktası’

Topbaş, caminin Cumhuriyet Anıtı ve Santa Maria Kilisesi’nin ‘buluşma noktası’na denk geldiğini söyledi.

“Turistler bu bölgede dolaşırken bir tarafta camiyi diğer tarafta ise kiliseyi görecekler” diyen Topbaş, Taksim’in bir camiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Topbaş, sokakta koli ve gazete kağıtlarının üzerinde namaz kılınan günlerin olduğundan bahsetti.

Caminin ismi ne olacak?

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Eminim bu cami bittikten sonra bu güzel mimari ile İstanbul’un en fazla ilgi çeken camilerinden birisi olacak. Bence Taksim Meydanı’nda olan mabet ‘Taksim Camii’dir ama ileride mutlaka ilave bir şey de gelebilir. Ama ‘Taksim Camii’ olarak kalacaktır diye açıkçası düşünüyorum” dedi.

Cuma namazını 2 bin 500 kişi kılabilecek

Camiyi tasarlayan Selim Dalaman, şu bilgileri verdi: “Taksim Meydanı ve Taksim Maksemi’nin yanı başında olan yapı, İstiklal Caddesi’nin özellikle Art Deco mimarisine uygun tasarlandı. İnşallah Cuma namazını 2 bin 500 kişi kılacak. Zemin üstü 2 bin 900, zemin altı 7 bin 900 metrekare olmak üzere kapalı inşaat alanı yaklaşık 12 bin metrekare olacak. Üç katlı otopark var. Ana kubbe yüksekliği 30 metre yüksekliğinde olacak. 60 metre yüksekliğinde iki minare ve iki şerefesi olacak.”