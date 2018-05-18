Taksideki taciz iddiasına 14 yıla kadar hapis talebi

İstanbul’da aracına aldığı kadın yolcuyu taciz etmekle suçlanan 30 yaşındaki taksici İ.K. hakkında 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre 38 yaşındaki R.T., Taksim’den Samatya’daki evine gitmek için kendisiyle aynı yöne gidecek bir başka kadın müşteriyle aynı taksiye bindi.

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Yol üzerinde diğer kadın araçtan indi. Takside uyuyakalan R.T.’nin şoför tarafından ormanlık alana götürüldüğü belirtildi. İddiaya göre İ.K., aracın kapılarını kilitleyerek kadının taciz etmeye başladı.

Taksiden kaçmayı başaran kadın, kendisine yardım eden bir sürücünün kamyona binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Şüpheli İ.K. savunmasında şunları söyledi: “Samatya’ya geldiğimizde arkadaki kadın indi. Araçta kalan şikâyetçi, bana dokunmaya başladı. Kemerburgaz tarafına gittik. Para karşılığı ilişkiye girmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Sonra yoldan geçen bir kamyonu durdurarak uzaklaştı. Suçlamayı kabul etmiyorum.”

Kadının aracına bindiği kamyon şoförü C.T. ise şunları anlattı: “Taksici yanıma gelerek ‘Aracım bozuldu’ dedi. Arkasından bir kadın geldi, ‘Beni kurtarın’ diye bağırdı. Taksici kadını susturmaya çalıştı. Ben engelleyince kadın kamyona sığındı. Taksici de aracına binerek uzaklaştı. Yalan söylediğini, aracın bozuk olmadığını anladım. Kadını polis merkezine yakın bir yerde bıraktım.”

Taksici hakkında ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarından üç yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.