Taksiciler ‘yaptırım’dan memnun: UBER bitmiştir, erişim engeli de istiyoruz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ‘korsan taşımacılık’ yapanlara gelen ağır cezalar için “Bugün itibariyle UBER bitmiştir” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ‘korsan taşımacılık’ yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı ‘D2’ belgesi iptal edilecek. Belge, iki yıl boyunca kullanılamayacak.

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Hürriyet’ten Kazım Ataer’e konuşan Aksu, değişikliği çok olumlu bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Yönetmeliği olumlu buluyoruz. Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Caydırıcı bir karar olarak görüyoruz. Eğer UBER aracı yakalanırsa önce 50 puan ceza ve 3006 lira ceza yazılıyor. Eğer ödenirse 50 puanlık ceza iptal oluyor. İkinci sefer yakalanırsa şartlar ne olursa olsun hangi firmaya ait ise o firmanın tüm araçlarının belgeleri de iptal edilecek. Ve iki yıl içinde de yeni belge alamayacaklar.”

Birçok firmanın kullandırdıkları D2 belgelerini geri almaya başladığını söyleyen Aksu, “İnşallah 4 Haziran’daki davamızda çıkacak olumlu kararla erişiminin de engellenmesini istiyoruz” dedi.

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UBER yetkililerinden henüz bir açıklama yok.