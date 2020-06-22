Taksiciler seçimleri hatırlattı: Siyasetin de kaderini değiştirecek topluluğuz

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) taksi projesini kabul etmediklerini söylerken, ‘Türkiye’de siyasetin de kaderini değiştirecek’ bir topluluk olduklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi plakası oluşturulacağını, belediye olarak plakaları kiralayacaklarını söylemişti. Uzun yıllar taksi plakalarını tekel olarak işleten taksi plakası sahipleri projeye karşı çıkmıştı.

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AA’ya konuşan Aksu, İmamoğlu’nun projeyle ilgili kendilerinden görüş almadığını, taksici esnafı olarak üzgün ve tedirgin olduklarını, İmamoğlu’nun kendilerini tamamen yok edeceğini düşünmediklerini ifade etti.

Oda başkanı, “Eğer Sayın İmamoğlu’nun sözünü ettiği bu model hayata geçerse, biz 17 bin 395 taksici esnafı olarak biteriz” diye konuştu.

‘Bilimsel çalışma’ istedi

Aksu, araç ihtiyacı varsa bunun bilimsel çalışmayla ortaya konulması gerektiğini anlatarak şunları söyledi: “Üniversitemiz, valiliğimiz, belediyemiz, zabıtamız, esnaf odamız, emniyetimizin de olduğu bir komisyon kurulur ve bu komisyonla bilimsel bir araştırma yapılır. Taksi plakası ihtiyacı varsa bu rapora göre değerlendirme yapılır. Biz kesinlikle kiralama sistemini kabul etmiyoruz. Bizim emeğimiz, sermayemiz, tapumuz yok olur. Belediyenin öz malı olamayız. Biz bir İETT, tramvay, metrobüs değiliz. Devletten bu plakaları parayla satın aldık.”

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‘Taksi ihtiyacı yok’

İstanbul’da şu anda taksi ihtiyacının olmadığını öne süren Aksu, trafik sorunu çözülürse taksi sayısının yeterli olduğunu savundu.

Bu konuyu cumhurbaşkanı, içişleri bakanı, ulaştırma ve altyapı bakanı ve diğer ilgililer ve siyasilere de anlattıklarını belirten Aksu şu ifadeleri kullandı: “Hepsine sesleniyoruz, bu proje emeğimizi, ekmeğimizi yok eder. Mağdur oluruz. Biz kiralama sistemini belediyenin öz malı olma sistemini kabul etmiyoruz. Devletimizin de bu konuda bize sahip çıkacağından eminiz.”

250-300 bin kişilik aileyiz

Aksu, İstanbul’da 17 bin 395 taksi bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Biz Türkiye’de siyasetin de kaderini değiştirecek bir STK ve topluluğuz. Bir araç sahibiyle birlikte bir takside üç kişi çalışıyor. Üç kişi çalıştığı zaman 52 bin çalışanımız var. Bunların da evde eşi ve çocuklarıyla beraber 250-300 bin kişilik bir aileyiz.”

Aksu, ‘taksici lobisi’ diye bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını savunarak şunları söyledi: “Her ürünü alıp sattığınız zaman bir yerde alıp satmanız lazım. Arsanızı, evinizi nasıl bir emlakçı aracılığıyla alıp satıyorsanız, bizim ticari araçlarımızın alım-satımı ve komisyonculuğu da Bağcılar’da komisyoncuların olduğu bir merkez var, orada yapılıyor. Burada işini yanlış yapan esnaf var. Onların da düzeltilmesi lazım.”