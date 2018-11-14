Taksiciler eğitilecek: Sınavı geçemeyen trafikten men

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilmemeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifinin doğru bulmadığını açıkladı. Bir grup AKP’li milletvekili, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Hisarcıklıoğlu tarafından konu […]