Taksiciler eğitilecek: Sınavı geçemeyen trafikten men

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü ‘Taksi Eğitim Projesi’ kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayamayan teksicilik yapmayacak.
Taksiciler son olarak geçen hafta Taylandlı bir turistin takside uğradığı taciz ve dolandırıcılıkla gündeme gelmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, meslekteki standartları ‘yükseltmeye’ yönelik ‘Taksi Eğitim Projesi’ni hayata geçireceklerini açıkladı.
Yakın zamanda başlayacak eğitimler sonunda düzenlenecek sınavı başarıyla tamamlayan şoförlere, ilgili kurumlar tarafından sertifika verilecek.
İstanbul’da 50 bin taksiciyi ilgilendiren eğitimlere katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla da denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek.