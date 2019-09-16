Taksiciler bir kez daha zam istiyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 2020 yılı için bir kez daha zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Taksimetre ücretine ayın başında yüzde 25 zam yapılmış, indi-bindi 10 liradan 13 liraya çıkmıştı. Kilometre başına ücret de dört liradan beş liraya yükseltilmişti.

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Zammın mürekkebi kurumadan taksicilerden bir zam talebi daha geldi.

DHA’ya konuşan Aksu, ayın başındaki zamma kadar, 2017’den beri fiyatlarda bir değişiklik olmadığını dile getirdi. Aksu, iki yılda akü, lastik ve aracın kendi finansmanında artış olduğunu belirterek zammın aslında yıllık yüzde 12,5 olduğunu söyledi.

‘Enflasyon zammı hakkımız’

Aksu şöyle devam etti: “Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok. Biz bir toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. Dört kişi taksi kullandığı zaman gideceği yer ortalama 5-10 kilometre olarak düşünürseniz dört kişi metroyu, tramvayı, halk otobüsünü kullanmaz da taksiyi kullanırsa biz daha ucuz seyahat şansı tanıyoruz ve daha ucuz tarifeyle çalışıyoruz. İstanbul halkında taksiyi kullananlar da hep ucuz taksimetre tarifesi olduğunu söylüyor. Giderlerimiz nedir, bunların bir matematik hesabını yapıyoruz. Her yıl giderlerimize yapılan zam oranında, enflasyon oranında zam hakkımız, almak da zorundayız.”

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‘İmamoğlu söz vermişti’

Taksiciler odası başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Her yıl temmuz ayında taşıma ulaşım sektörüne zam yapılacak, tarifeler değişecek” diye sözü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz. Yılın belirli bir ayı takvim olarak netleşirse her yılın o ayında da zam yapılır diye düşünüyorum. Bu konuda da söz verdiler. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz.”

Bazı taksiciler zamlar nedeniyle müşterilerinin azaldığını söylerken, bazıları da enflasyon oranında zam yapılması taraftarı. Vatandaş ise fiyatların pahalı olduğu görüşünde.