Taksiciler arasında silahlı kavga: Dört yaralı var, birinin durumu ağır

İzmir’de taksiciler arasında çıkan ‘müşteri kavgası’nda biri ağır dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Bahçelievler Mahallesi’ndeki taksi durağında çalışan bir taksici, Bostanlı Mahallesi’nden yolcu aldı. Bunun üzerine Bostanlı’da çalışan taksici Mustafa Ş., dün gece saat 03:00’te Bahçelievler’deki durağa giderek yolcunun alınması nedeniyle diğer taksicilerle tartıştı.

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Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ş. darp edildi. Durumu öğrenen Mustafa Ş.’nin duraktan arkadaşı B.G. ve yanındaki bir grup, Bostanlı Mahallesi’ndeki taksi durağına gitti.

Buradaki silahlı kavgada, B.G. sol kalçasından ve sırtından, O.K. karnından, İ.K. kolundan, K.K. ise ayağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan O.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.