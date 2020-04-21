Taksici, ülkesine dönemeyen öğrenciyi 1500 km uzaktaki evine götürdü, para da almadı

İspanyol bir taksi şoförü, ülkesinde eğitim gören ve salgın nedeniyle mahsur kalan İtalyan öğrenciyi, 1500 kilometre direksiyon sallayarak evine bıraktı ve para almadı.

Fotoğraf: CNN International

1 Şubat’tan beri Erasmus programıyla (yükseköğretim değişim programı) gittiği İspanya’nın Bilbao kentinde yaşayan 22 yaşındaki Giada Collalto salgın başlayınca bu ülkede kalma kararı aldı. “Dil bilimleri okuyorum. Haziran sonuna kadar ders alacaktım. Salgın başlayınca kalıp işlerin nasıl gideceğini görmek istedim” diyen Collalto, mart ortasında üniversite kapanıp sınavların sanal ortamda yapılacağı duyurulnca orada kalmanın anlamı olmadığını düşündü ve ülkesine dönmek istedi. Ancak bir dizi sorun onu bekliyordu!

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CNN International’a konuşan Collalto, iki ev arkadaşının ülkelerine döndüğünü kendisinin de dönmenin yolunu aramaya başladığını anlattı. İspanya ve İtalya arasındaki direkt uçuşlar iptal edimişti. İspanya, belirli kişilere seyahat izni veriyordu. İtalyan büyükelçiliğiyle çok sayıda telefon görüşmesinin ardından İspanya’nın başkenti Madrid’den Fransa’nın başkenti Paris’e oradan aktarma yaparak İtalya’nın Venedik kentine uçmasına olanak tanıyan bir bilet buldu.

Uçamayacağı söylendi

Ancak, kısıtlamalar daha da arttı ve 8 Nisan’da, havalimanından uçağa binme izni olmadığına dair bir telefon aldı. “Bilbao’dan Madrid’e gelmiştim ve tüm oteller kapalıydı. Ayrıca Bilbao’ya gitmem de mümkün değldi” diyen Collalto, bir arkadaşının tanıdığı, Bilbaolu taksi şoförü Kepa Amantegi’yle iletişim kurarak ondan yardım istedi. 22 yaşındaki Amantegi, dokuz saatlik yolculuğu göze aldı. Bilbao’dan Madrid’e gitti, Collalto’yu aldı ve tekrar Bilbao’ya götürdü.

Ancak İtalyan öğrenciyi bir kötü sürpriz de orada bekliyordu. Orada yaşadığı evde yaşaması artık mümkün değildi. Bunun üzerine Amantegi ve ailesiyle birkaç gün kaldı. “Bana gösterdikleri ilgiyi, nezaketi ve misafirperverliği asla unutamam minnettarım” diyen Collalto ve Amantegi’nin aklına otomobille İtalya’ya gitmek geldi. Ancak, sınırlar kapalı ve seyahat kısıtlaması olduğu için bürokrasiyle uğraştılar. Uzun uğraşlar sonunda gerekli izinleri alıp yola koyuldular.

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12 saatte eve ulaştı

Bir hafta önce hiç tanımadığı Amantegi, Collalto’yu Bilbao’dan, doğup büyüdüğü, İtalya’nı Venedik kenti yakınlarındaki Montobello’ya götürdü. 10 Nisan’da sabah saat 08:00’de yola çıkan ikili, 12 saat sonra Montobello’ya ulaştı. Collalto para vermek istediğinde, ‘kahraman taksi şoförü’nden, “Olur mu öyle şey. Sen çok zor durumda kaldın ve ben de sana yardım ettim. Böyle bir durumda para alınır mı. Parayı dert etme” yanıtını aldı.

“Eve gittiğimde kutlama yaptık. Annem ve babam benim için çok kaygılanmıştı. Biz de Kepa’yı bir gece misafir ettik. Minnet duygumuzun ifadesi olarak yaşadığımız bölgenin şarabıyla grappa ve çikolata koyduğumuz bir sepet verip yolcu ettik” diyen Collalto, salgının insanların iyi taraflarını gösterdiğini vurguladı.

“Hiç tanımadığım bir adam bana hayatımın en zor anlarından birinde el uzattı” ifadelerini kullanan İtalyan öğrenci, Amantegi’yle ömür boyu arkadaş kalacağını söyledi.

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