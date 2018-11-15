‘Taksici turisti darp etti’ iddiası

İstanbul Fatih’te taksi sürücüsünün, kanser tedavisi için bir süredir İstanbul’da bulunan Iraklı turist Mohammed Dawood’u darp ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre taksi sürücüsü, Aksaray’da inmek isteyen Dawood’dan 28 lira ücret talep etti.

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Dawood ise aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler ile gidip geldiğini ve 10-15 lira para ödediğini söyleyerek taksiciye itiraz etti.

Tartışmanın sonunda taksicinin 60 yaşındaki turisti darp ettiği öne sürüldü.

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Sürücü müşterinin parayı ödemediğini savunurken Iraklı adamın söylediklerini tercüme eden bir turist, taksicinin adamı darp ettiğini anlattı.

O sırada çevrede bulunan bir trafik polisi ise yaşanan olaya müdahalede etti.

Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.