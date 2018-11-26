Taksici, Taksim’den Galatasaray’a 44 avro istedi; 50 lirayı alıp kaçtı

İstanbul’da Taksim’den aldığı üç turisti Galatasaray’a bırakan taksici 44 avro (262 lira) istedi. Para tartışması çıkınca taksici 50 lira alarak kaçtı.

3 turist kız, Taksim Meydan'dan taksiye biniyorlar, geldikleri yer Galatasaray civarı. Adam 44 euro istiyor, evet euro. Kızlar bunun çok olduğunu söylüyorlar, korkudan 40tl verelim diyorlar. Adam kızın elinden 50tl'yi alıyor, kızın yüzüne tükürüyor. pic.twitter.com/CGfVFBkOjZ — Yeşer Sarıyıldız (@androverdose) November 26, 2018

DHA’nın haberine göre 21 Kasım’da üç kadın turist, Taksim Meydanı’ndan 34 TCR 99 plakalı taksiye bindi. Turistler birkaç yüz metre ileride bulunan Galatasaray’a gitmek istedi.

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Taksici, Galatasaray’a vardığında kadınlardan 44 avro istedi. Ücreti fazla bulan turistler 50 lira verdi.

Taksici el frenini çekmeyi unutarak taksiden inerek kadınlara yöneldi. Ancak bu sırada araç hareket edince bir turist ezilme tehlikesi geçirdi.

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El frenini çeken taksici 50 lirayı aldı, para üstü de vermedi. Taksicinin kadının yüzüne tükürdüğü de öne sürüldü.

Turistler taksiciden şikayetçi oldu.