Taksici sosyal mesafeyi korumak için ön koltuğa cansız manken oturttu: Birlikte Düzce’yi geziyoruz

Düzce’de taksicilik yapan Hakan Atılgan, müşterilerle arasındaki sosyal mesafeyi korumak için aracın ön koltuğuna oturulmasını önlemek amacıyla cansız manken taşımaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Bu uygulamayla genelde müşterilerinden övgü aldığını ifade eden Atılgan, üç-dört kişi binmek isteyenlerin tepki gösterdiğini belirtti.

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Atılgan, cansız manken uygulaması hakkında şunları söyledi: “Son dönemde corona virüsü vakaları artış gösterdi. Kendimizi ve vatandaşlarımızı muhafaza edelim diye böyle bir şey düşündüm kendimce. Ön koltuk gerçekten çok riskli. Kişiler bazen hapşırıyor. Onun ağzından çıkan virüsü bizler muhakkak teneffüs ediyoruz. Bu yüzden böyle bir şey düşündüm. Manken arkadaşımla birlikte Düzce’yi geziyoruz. O da rahatsız olmuyor. Müşterilerim bu durumdan oldukça memnunlar. ‘Keşke diğer taksiciler de sizin gibi duyarlı olsalar‘ diyorlar. Bazı müşterilerimiz ise ‘Neden üç-dört kişi almıyorsunuz’ diyor. Onlar da haklı ama geçirdiğimiz süreç hakikaten kolay bir süreç değil. Herkes hayatıyla mücadele ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın buna duyarlı olmasını istiyorum.”