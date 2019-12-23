Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde taksicilik yapan 25 yaşındaki Serkan Ağraş, hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı 35 yaşındaki otomobil sürücüsü Egemen Doğramacıoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü.
Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde yaşanan kaza sonrasında ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında genç taksi şoförü, Doğramacıloğlu’nu bıçaklayıp, olay yerinden yanında bulunan Hakan A. ile birlikte kaçtı.
Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğramacıoğlu hayatını kaybetti.