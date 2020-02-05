Taksi hizmeti veren özel ambulans şoförü yakalandı

İstanbul’da yüksek ücret karşılığında yolcu taşıdığı iddia edilen, aynı zamanda ruhsatsız çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.

Fotoğraf: Milliyet

‘Medclinic’ şirketinde çalışan ambulans şoförü A.M.’ye 7 bin 501 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konulup olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Hasta yerine yolcu taşınan ambulans ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

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A.M.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-f (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında, emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları) maddesine istinaden bin 228 TL, 71/f (Zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak) maddesine istinaden 132 TL, ek-2/3-a (Büyükşehir belediyesi kanunu ile belediye kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izin/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden 6 bin 141 TL ceza kesildi.