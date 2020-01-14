Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taklit ve tağşiş yapılan 386 ürün açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gazlı içecekten, bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar taklit, laboratuvar sonucunda tağşiş (karıştırma) veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü listeledi.

Fotoğraf: DHA

Listede gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler yer alıyor.

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2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürünün tüketicilerin bilgisine sunulduğu belirtildi.

Taklit tağşiş listesine şuradan ulaşılabilir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclis’e getirmek istediklerini ifade ederek, “Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir” dedi.

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